В Киеве группа подростков избила пассажира прямо на перроне станции метро. Подробности дела и видео

В Киеве на станции метро "Оболонь" группа подростков на платформе набросилась на пассажира и избила его. Свои действия нападавшие объяснили тем, что мужчина якобы оскорбил их подругу.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. По данному факту начато досудебное расследование.

Что известно

По словам правоохранителей, происшествие произошло в воскресенье, 12 октября, около 21:30 на платформе станции метро "Оболонь".

Группа молодых людей вместе набросились на 24-летнего местного жителя, повалили его на пол и начали бить руками и ногами. Полицейские прекратили схватку и доставили всех участников происшествия в комнату полиции.

"Установлено, что нападавшие – пятеро подростков в возрасте от 13 до 17 лет, и двое их товарищей 19 и 21 лет. Последние объяснили свои действия тем, что мужчина якобы оскорбил их подругу, которая была рядом с ними. Правоохранители опросили несовершеннолетних и передали их родителям", – уточнили в пресс-службе.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика! 18+

По факту грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, совершенного группой лиц, начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

