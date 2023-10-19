В Киевской области легковушка протаранила отбойник, а потом столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие. Фото

В Бориспольском районе Киева автомобиль Renault на скорости въехал в отбойник, а затем машину отбросило под колеса грузовика. В результате ДТП пострадали женщина-водитель легковушки и ее пассажир.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

"Авария произошла на днях, около 12:20 часов, на 124 километре автодороги в направлении Харькова. По предварительной информации, 39-летняя водитель Renault допустила наезд на отбойник, после чего автомобиль столкнулся с грузовиком Volvo", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

В результате ДТП пострадали 45-летний пассажир и водитель легковушки. Их госпитализировали в медицинское учреждение. По факту аварии с потерпевшими открыто уголовное производство.

Напомним, во Львове иностранец, наехавший на женщину-пешехода , через несколько часов снова попал в ДТП на том же месте. Во время второй аварии мужчина получил телесные повреждения и погиб на месте происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители оперативно задержали водителя Lexus, который в среду, 18 октября, в Киеве сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Как стало известно из собственных источников, злоумышленником оказался адвокат, уроженец Ивано-Франковской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!