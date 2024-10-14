В Киеве легковушка протаранила опору билборда: водителя из изуродованного авто доставали спасатели. Фото

В Днепровском районе Кижва легковушка на скорости въехала в опору рекламного щита. Чтобы деблокировать водителя из железной ловушки, на место вызвали спасателей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, 14 октября в 5:18 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Днепровском районе на Броварском проспекте.

"В результате столкновения автомобиля Hyundai с опорой рекламного щита, был заблокирован водитель. С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали пострадавшего с автомобилем и передали медикам", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Киевской области с 1 января по 30 сентября было зафиксировано 1495 ДТП с пострадавшими. За 9 месяцев 2024 года на дорогах региона погибли почти 150 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева вблизи станции метро "Героев Днепра", предварительно, Tesla на скорости протаранила припаркованный микроавтобус. В результате столкновения последний автомобиль отлетел на несколько метров и оказался на пешеходной дороге, а легковушка перевернулась.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!