Устроил масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве: правоохранители сообщили о подозрении водителю грузовика. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении водителя грузовика, устроившего масштабное ДТП на Брест-Литовском шоссе в Киеве. В результате аварии пострадали восемь человек.

Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"14 апреля, на 17-м км Брест-Литовского шоссе произошло столкновение 6-ти автомобилей, в результате чего травмировались восемь человек. Следователи по расследованию ДТП столичного главка полиции установили, что 53-летний водитель грузовика MAN уснул за рулем и столкнулся с задней частью попутного микроавтобуса Mercedes Sprinter. Водитель последнего, в свою очередь, потерял управление и допустил столкновение с еще четырьмя машинами", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП пострадали восемь пассажиров микроавтобуса в возрасте от 26 до 83 лет. Медики госпитализировали их в больницу.

Как отметили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, водитель грузовика задержан и сообщил ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, в результате чего пострадали люди.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области за первые три месяца 2024 года на дорогах зафиксировали 342 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий 432 человека получили повреждения, а 40 - погибли

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