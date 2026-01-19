В Киеве легковушка на скорости протаранила грузовик: авто превратилось в груду металла, есть погибший. Фото

В Соломенском районе Киева автомобиль Lincoln на большой скорости выехал на встречную полосу и протаранил грузовик. В результате ДТП погиб водитель легкового авто.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 января около 0:40 в Соломенском районе на Кольцевой дороге.

"Предварительно установлено, что 35-летний водитель Lincoln, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo, в результате чего получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия. Водитель грузового авто не пострадал", – уточнили в пресс-службе.

По данному факту начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

Ситуация с аварийностью

