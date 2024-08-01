В Киеве легализовали деньги от продажи секонд-хенда на оккупированных территориях Украины: будут судить группу злоумышленников

В Киеве будут судить четырех членов организованной группы. Злоумышленники легализовывали в столице деньги от торговли секонд-хендом на территории так называемой "ЛНР".

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

"Следствием установлено, что подозреваемые действуя в составе организованной группы, покупали секонд-хенд у украинских предпринимателей, после чего через страны Европы переправляли его на временно оккупированную территорию Луганской области (так называемую "Луганскую народную республику"). В так называемой "ЛНР" один из участников группы был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель в незаконно созданных оккупационных органах власти и продавал вещи секонд-хенд через сеть собственных магазинов", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, деньги, полученные от незаконной деятельности, подозреваемые конвертировали в криптовалюту и в дальнейшем обменивали на гривны на территории Киева.

Поскольку подозреваемые находятся на временно оккупированной территории Луганской области, следствие осуществлялось в форме досудебного расследования. В настоящее время обвинительные акты направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить организованную группу, которая, по информации следствия, причастна к мошенничеству. Злоумышленники "заработали" более 1,2 млн грн на продаже несуществующих генераторов в период блекаутов.

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