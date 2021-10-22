В Киеве лаборатория выдавала COVID-сертификаты без сдачи анализов. Фото и видео

В Киеве врач одной из столичных лабораторий наладил бизнес по продаже COVID-сертификатов без сдачи анализов. Цена одного документа колебалась от 725 до 1800 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику и его подельникам грозит до 8 лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, поиском клиентов, которые хотели получить сертификат не делая ПЦР-тест, занимались двое посредников.

Видео дня

"Цена услуги – от 725 до 1800 гривен за сертификат. Ложные сведения об отсутствии у клиента коронавирусной инфекции в базу данных вносили три медсестры. Они в дальнейшем печатали готовый документ и получали за это деньги. В день за этой услугой обращались от 3 до 5 человек", – рассказали в полиции.

Во время обысков правоохранители нашли и изъяли десятки бланков COVID-сертификатов, деньги и компьютерную технику.

По факту мошенничества открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-народный депутат Украины Надежда Савченко и ее сестра Вера пытались попасть в Украину используя поддельные COVID-сертификаты. Они прилетели в международный аэропорт Борисполь из Турции.