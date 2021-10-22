Надежду Савченко и ее сестру поймали на использовании поддельных COVID-сертификатов: "засветились" в Борисполе

Экс-народный депутат Украины Надежда Савченко и ее сестра Вера пытались использовать поддельные COVID-сертификаты. Они прилетели в международный аэропорт Борисполь.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. По факту использования поддельных документов открыто уголовное производство.

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"Женщина вместе с сестрой в аэропорту пыталась использовать поддельные сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину. Фальшивые документы изъяты, ведется следствие", – рассказал наш собеседник.

По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Наказание предусматривает штраф до 850 гривен или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

В ближайшее время сестрам вручат подозрения за использование поддельных ковид-сертификатов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине сотрудники киберполиции обнаружили трех врачей, которые выдавали украинцам поддельные сертификаты о вакцинации, при этом не делая им прививки. За это медработники получали деньги.