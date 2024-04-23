В Киеве конфликт в подъезде дома едва не закончился убийством. Подробности и фото

В Соломенском районе Киева конфликт в подъезде дома едва не закончился убийством. Мужчина во время драки ударил ножом оппонента и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов Соломенского района неизвестный мужчина нанес жильцу дома ножевое ранение.

"Работая на месте происшествия полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт, который в дальнейшем перерос в драку. Нападающий, находясь в нетрезвом состоянии, нанес ножевое ранение потерпевшему и скрылся", – уточнили в полиции.

Правоохранители оперативно установили личность возможного нападающего и задержали его недалеко от места происшествия. Им оказался ранее не судимый житель столицы, 1994 года рождения. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, избил до смерти пенсионера, у которого проживал. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник даже придумал историю, чтобы доказать свою непричастность.

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