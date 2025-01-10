В Киеве чуть не убил гостя своего соседа и сбежал в другой регион: полицейские задержали иностранца. Фото

Правоохранители Киева задержали иностранца, который, по информации следствия, чуть не убил гостя своего соседа. Злоумышленник во время ссоры ножом ранил мужчину, а сам бежал в соседнюю область, где он планировал скрываться.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о том, что в одной из комнат хостела обнаружили 47-летнего мужчину с ножевым ранением.

"Работая на месте происшествия полицейские установили, что к жителю хостела пришел его товарищ. Однако в комнате находился сосед мужчины, которому не понравился визит незнакомца. В результате между мужчинами возникла ссора, во время которой гость ударил потерпевшего ножом и скрылся", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленником оказался 33-летний иностранец – его задержали в другой области, где он собирался скрываться от полицейских. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева задержала женщина, которая, по информации следствия, убила своего мужа. Во время ссоры из-за ревности она ударом кухонного ножа в спину убила сожителя.

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