В Киеве кассир во время обеда вынес из банка $400 тыс: подробности дела. Фото и видео

В Киеве работник банка вынес из учреждения 400 тысяч долларов США. Мужчина положил деньги в свой рюкзак и вышел с ними из учреждения во время обеда.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили уведомления от охранников одного из столичных финансовых учреждений о том, что была обнаружена нехватка крупной суммы денег. На месте происшествия полицейские выяснили, что к исчезновению причастен 22-летний работник банка.

"Оказалось, что во время очередной процедуры учета, мужчина воспользовался моментом и спрятал в свой рюкзак 4 пакета валюты наличными и вышел на обеденный перерыв. Позже, в тот же день, в ходе пересчета другие сотрудники банка обнаружили недостаток на сумму около 16 млн гривен (400 тысяч долларов США. – Ред.)", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по факту присвоения имущества путем злоупотребления лицом своим служебным положением в особо крупных размерах. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Полицейские устанавливают местонахождение похищенных денег.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве разоблачили прокурора, завладевшего 4,2 млн грн, которые были вещественным доказательством по делу. Теперь ему грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы.

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