В Киеве разоблачили прокурора, завладевшего 4,2 млн грн, что было вещественным доказательством по делу. Фото

В Киеве разоблачили прокурора, завладевшего 4,2 млн грн, что было вещественным доказательством по делу. Теперь ему грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. 12 июня 2024 года, по инициативе Киевской городской прокуратуры и под процессуальным руководством Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора, было выдвинуто подозрение прокурору одной из окружных прокуратур Киева.

Его обвиняют в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, которое квалифицируется как совершенное в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Следствие установило, что подозреваемый, исполняющий обязанности прокурора в уголовном производстве, завладел денежными средствами на сумму более 4,2 млн грн, которые были признаны вещественными доказательствами. Эти средства он изъял при обыске и хранил в своем служебном кабинете.

Прокуроры обратились с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 4,2 млн. грн. Однако суд принял решение о применении к подозреваемому личному обязательству. Прокуратура планирует оспорить это решение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве руководитель филиала одного из госбанков снял со счета клиентки 169 тыс. долларов. Для этого он скопировал все данные ее счета, паспортные и персональные данные и передал эту информацию двум сообщникам.

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