В Киеве военнообязанный зарезал врача во время прохождения ВЛК: все подробности

В Подольском районе Киева во время прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанный смертельно ранил женщину-врача ножом. Нападение произошло в кабинете хирурга, от полученных травм женщина скончалась на месте.

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Инцидент произошел в среду, 29 июля. Об этом сообщил Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Мужчину доставили в ТЦК за нарушение воинского учета

По информации ТЦК, мужчину доставили в Подольский районный ТЦК и СП сотрудники Национальной полиции как нарушителя воинского учета, который ранее не прошел военно-медицинскую комиссию.

Для устранения нарушения его направили на прохождение ВЛК в внештатную военно-врачебную комиссию №1 при Подольском районном ТЦК и СП.

Военнообязанный смертельно ранил врача-хирурга

По данным ТЦК, инцидент произошел около 15:30. Во время осмотра в кабинете хирурга мужчина нанес врачу ножевые ранения. От полученных травм она скончалась.

Что стало причиной таких действий мужчины, пока не сообщается.

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Нападавший был немедленно задержан сотрудниками полиции. На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства преступления. Ведутся следственные действия.

В ТЦК подчеркнули, что в соответствии с действующим законодательством задержанный будет привлечен к уголовной ответственности.

Также в ведомстве отдельно отметили, что военно-медицинские комиссии являются гражданскими учреждениями, которые не подчиняются органам военного управления Вооруженных сил Украины, а их медицинский персонал состоит исключительно из гражданских работников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Виннице мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК во время его доставки в территориальный центр комплектования. Пострадавшему сотруднику ТЦК оказана медицинская помощь. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. По факту нападения на военнослужащего возбуждено уголовное дело.

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