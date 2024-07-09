В Киеве из-под завалов дома на Сырце достали тело еще одной женщины, работы продолжаются, – Кличко

В Шевченковском районе Киева во вторник, 9 июля, спасатели достали еще одно тело женщины из дома на Сырце, куда попала российская ракета. Это уже пятая жертва обстрела страны-террориста РФ, которую обнаружили под обломками сегодня.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. На месте продолжают работать экстренные службы.

"Еще одно тело женщины достали из дома на Сырце. 5 погибших сегодня извлекли из-под завалов спасатели в этом доме. 12 погибших…" – написал Кличко.

Напомним, утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. По состоянию на 23:00 было известно о 37 погибших и более чем 170 раненых.

В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве спасатели завершили разбор завалов уничтоженного российской ракетой одного из корпусов детской больницы "Охматдет". Работы на месте военного преступления длились более суток.

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