В Киеве из окна на пятом этаже выпал мужчина: подробности ЧП. Видео

В Голосеевском районе Киева в ночь с 1 на 2 февраля из окна квартиры на пятом этаже выпал мужчина. Якобы это произошло во время потасовки.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Инцидент случился на улице Маричанской, 9 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Ночью с улицы Маричанской, 9 поступил вызов о падении с высоты. По приезду было установлено, что мужчина выпал из окна 5 этажа. Он был срочно госпитализирован. По словам очевидцев, компания молодых людей употребляла алкогольные напитки, а затем что-то не поделили между собой и началась толчея. В результате этой потасовки пострадавший и выпал", – говорится в сообщении.

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Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

Напомним, в Броварах Киевской области 24 октября из окна балкона квартиры, расположенной на девятом этаже одной из многоэтажек города, выпала 15-летняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Осторожно, видео 18+

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева 9 декабря из окна на седьмом этаже жилого дома прыгнул мужчина. Киевлянин упал на козырек подъезда и остался жив.