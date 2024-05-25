В Киеве задержали иностранца-рецидивиста, который из-за ревности едва не убил мужчину. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали иностранца-рецидивиста, который нанес мужчине ножевое ранение в грудь. Предварительно это произошло из-за ревности к общей знакомой, которую злоумышленник увидел вместе с пострадавшим на улице.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, они получили сообщение о том, что возле торгового заведения в Дарницком районе ранен местный житель. По прибытию на место происшествия было установлено, что к пострадавшему на улице подбежал мужчина и внезапно ударил его ножом в грудь.

"Оперативщики установили, что к нападению на потерпевшего причастен иностранец, с которым у него был конфликт из-за ревности к общей знакомой. Нападающий, увидев девушку вместе с мужчиной, нанес последнему тяжкое телесное повреждение, после чего скрылся", – рассказали в пресс-службе.

Вероятного нападавшего нашли и задержали – известно, что 43-летний гражданин иностранного государства ранее уже был осужден за воровство и грабеж. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. На время следствия подозреваемый будет находиться под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд признал виновным мужчину, нанесшего оппоненту смертельный удар в голову в ночном клубе Shooters. Также удовлетворен гражданский иск родителей умершего, потерявших единственного сына, более чем на 2 млн гривен.

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