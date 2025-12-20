В Сумах запал от гранаты взорвался в руках ребенка

В Сумах запал от гранаты взорвался в руках 11-летнего мальчика. В результате инцидента ребенок попал в больницу.

Об этом в комментарии "Суспильному" сообщил представитель Теруправления ГБР в Полтавской области Александр Белка. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Что известно и каково состояние ребенка

По предварительным данным, взрывное устройство домой принес сожитель матери ребенка, который является военнослужащим ВСУ. Вне присмотра взрослых мальчик взял в руки запал от гранаты и отделил кольцо, что привело к взрыву.

Ребенка госпитализировали с минно-взрывными травмами; сейчас состояние мальчика стабильное, жизни ничего не угрожает. В доме также обнаружили патроны и другие взрывоопасные предметы.

Продолжается досудебное расследование обстоятельств инцидента и путей попадания боеприпасов в жилье гражданских лиц. Следователи начали производство по факту нарушения правил обращения со взрывчатыми предметами (ч. 1 ст. 414 УК Украины).

"Работники ГБР начали досудебное расследование по факту детонирования запала от гранаты в руках 11-летнего мальчика в Сумах, в результате чего ребенок получил травмы", – говорится в сообщении ГБР.

В ведомстве добавили, что в рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства трагедии, а также каким образом боеприпасы оказались в доме с гражданскими.

Напомним, на Прикарпатье из-за детонации боевой гранаты погибли взрослый и 13-летний ребенок. По информации правоохранителей, мужчина незаконно приобрел гранату Ф1 и хранил ее дома. Младший брат нашел боеприпас и активировал его.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницком во дворе дома взорвалась граната. В результате чрезвычайного происшествия пострадал один человек, который проходил мимо, а также сам виновник. Обоих мужчин доставили в больницу.

