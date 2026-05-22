В Киеве гость во время ссоры из-за громкой музыки убил владельца квартиры. Подробности дела и фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который убил товарища. Злоумышленник во время ссоры нанес знакомому смертельные ножевые ранения во время спора относительно громкой музыки.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Преступник должен провести за решеткой 11 лет.

Как рассказали правоохранители, преступление было совершено в мае 2023 года. Тогда к ним поступило сообщение о том, что в квартире на улице Николая Василенко был убит мужчина. По подозрению в совершении преступления оперативники задержали товарища погибшего – 52-летнего жителя Киевской области.

Следствие установило, что 47-летний владелец квартиры вместе со своими знакомыми распивал дома алкогольные напитки. Во время застолья между мужчинами возник конфликт из-за слишком громкой музыки, в результате чего один из гостей несколько раз ударил хозяина ножом в грудь. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте.

Следователи сообщили задержанному 52-летнему мужчине о подозрении в умышленном убийстве (по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). На время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

При рассмотрении дела суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде длительного срока заключения.

