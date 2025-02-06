В Киеве гость во время конфликта едва не убил табуреткой владельца квартиры. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который едва не убил товарища. Во время ссоры гость табуреткой избивал владельца жилья, в частности, по голове, пока пострадавший не прекратил сопротивляться.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, им поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи о нанесении серьезных травм 52-летнему жителю Голосеевского района.

"Прибывшие по вызову полицейские установили, что дома у пострадавшего гостил его давний знакомый из Сумщины. Во время совместного распития алкогольных напитков между мужчинами возникла бытовая ссора, в результате которой злоумышленник ударил деревянным табуретом по голове своего товарища. От удара мужчина упал на пол, а "друг по стакану" продолжил наносить ему многочисленные удары, пока потерпевший не прекратил сопротивляться", – добавили в пресс-службе.

Полицейские задержали 51-летнего нападавшего. По факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к убийству в Шевченковском районе столицы. Во время конфликта злоумышленник простыней задушил товарища.

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