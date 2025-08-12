В Киеве гость из-за ревности жестоко убил хозяина квартиры. Подробности дела и фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который в Днепровском районе избил до смерти знакомого. Злоумышленник вместе с сожительницей пришел в гости к погибшему, а затем, из-за ревности, нанес смертельные травмы владельцу жилья.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Преступник должен провести за решеткой семь лет и шесть месяцев.

Что известно

По словам правоохранителей, преступление было совершено в конце июля 2024 года. Тогда к ним обратился житель Днепровского района Киева, который рассказал, что его приятель не отвечал на телефонные звонки. Наведавшись к другу, он обнаружил 48-летнего знакомого со следами насильственной смерти.

"В рамках начатого уголовного производства правоохранители установили, что потерпевший накануне пригласил к себе в гости мужчину и женщину. Впоследствии, во время застолья 34-летний гость приревновал свою спутницу к владельцу квартиры, поэтому набросился на него и жестоко избил. От полученных травм мужчина скончался, а злоумышленник вместе с подругой скрылся с места происшествия", – уточнили в пресс-службе.

Решение суда

Правоохранители оперативно нашли и задержали подозреваемого – ему сообщили о подозрении по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, что привело к смерти потерпевшего. По собранным доказательствам правоохранители направили обвинительный акт в суд.

Впоследствии Днепровский районный суд столицы вынес приговор обвиняемому в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева семейная ссора завершилась жестоким убийством. По информации следствия, во время конфликта женщина нанесла мужчине около семи ножевых ударов, от которых он скончался на месте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!