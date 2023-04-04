В Киеве разоблачили двух рецидивистов, которые ''продавали'' гражданам несуществующие генераторы. Фото

Правоохранители Киева разоблачили ранее судимых мужчин, подозреваемых в мошенничестве. Злоумышленники "продавали" гражданам несуществующие генераторы, а получив деньги – исчезали.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, злоумышленники специально приобрели несколько телефонов для того, чтобы из них выходить в интернет. Под выдуманными именами они размещали объявления о продаже бензиновых генераторов и другой техники.

"Кроме этого, во время общения с доверчивыми покупателями присылали фото паспорта, который им на самом деле не принадлежал. Мошенники требовали от покупателей частичную или полную подписку за товар, впрочем получив средства не выходили на связь. Сейчас мы уже установили 7 граждан, которые стали жертвами аферистов и в сумме перечислили им около 24 тысяч гривен", – рассказали в пресс-службе.

Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли сим-карты, банковские карты, телефоны, чеки, флеш-накопители, 4 таблетки метадона и 2 полиэтиленовых пакета с белым порошкообразным веществом.

Правонарушителями оказались ранее судимые житель столицы, 1981 года рождения, и уроженец Черкасской области, 1982 года рождения. По факту мошенничества открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили ранее судимого мужчину, который может быть причастен к мошенничеству. Злоумышленник обманул военных ВСУ на продаже несуществующих товаров.

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