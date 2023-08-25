В Киеве два председателя военных комиссий и шесть врачей поддделывали медицинские справки для уклонистов. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум председателям ВЛК и шести медикам, которые подделывали медицинские справки для уклонистов. Стоимость услуги составляла от 3 до 4 тысяч долларов США для одного человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, главы военно-врачебной комиссии двух районных ТЦК Киева организовали и наладили схему по изготовлению для мужчин призывного возраста медицинских документов с фиктивными диагнозами. Благодаря этому они признавались непригодными к военной службе. К преступной деятельности были привлечены еще шесть медицинских работников разных медучреждений столицы.

"Правоохранители установили, что цена "услуги" для одного человека составляла от 3 000 до 4 000 тысяч долларов США. В настоящее время проведено 34 обыска по местам работы всех участников преступления, изъятого: черновые записи и документация, подтверждающая факты принятия противоправных решений о непригодности" в военную службу", – рассказали в полиции.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины о подозрении сообщено восьми злоумышленникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители разоблачили должностных лиц, создавших схему незаконного снятия с военного учета мужчин. Стоимость "услуг" составляла 7,5 тысячи долларов США для одного человека.

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