В Киевской области военный и врач организовали схему переправки уклонистов за границу. Фото

В Киевской области правоохранители разоблачили должностных лиц, создавших схему незаконного снятия с военного учета мужчин. Стоимость "услуг" составляла 7,5 тысячи долларов США для одного человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

"Начальник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки и руководитель военно-врачебной комиссии помогали мужчинам призывного возраста уклониться от службы. Кроме того, злоумышленники своими действиями способствовали незаконной переправке лиц через государственную границу", – рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, злоумышленники снабжали уклонистов всеми необходимыми документами. Они оформляли временное удостоверение военнообязанного признание непригодности к военной службе с отметкой о снятии с военного учета. Стоимость "услуги" для одного человека составляла 7,5 тысячи долларов США.

По этим фактам правоохранители открыли уголовное производство, а чиновникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители разоблачили чиновника Киевской городской военной администрации, который за вознаграждение помогал мужчинам призывного возраста уехать из Украины. Стоимость "услуг" составляла 10 тысяч долларов США с гражданина.

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