В Киеве двое "правоохранителей" похитили врача-кардиолога и требовали у него 2 млн грн. Подробности, фото и видео

В Киеве разоблачили двух "правоохранителей", похитивших врача-кардиолога. Злоумышленники укололи ему неизвестное вещество и, заявив, что это яд, требовали у него 2 миллиона гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Дельцам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Событие произошло весной этого года в Соломенском районе столицы. Как установили полицейские, двое местных жителей, 1970 и 1979 годов рождения, заранее спланировали совершение преступления в отношении 66-летнего потерпевшего, занимающего должность заведующего отделением одной из столичных больниц", – рассказали правоохранители.

Когда потерпевший проходил мимо дома по улице Феофила Яновского в столице, к нему подъехал автомобиль, из которого вышли неизвестные ему мужчины. Один из них представился работником правоохранительных органов.

"В дальнейшем, заставив потерпевшего сесть в салон автомобиля, угонщики надели ему на голову черный мешок и вкололи в ногу неизвестное вещество. Врачу сказали, что это "яд". После этого потребовали передать им 2 млн долларов США за предоставление "противоядия", – уточнили в прокуратуре.

Злоумышленники, поняв, что у медика нет таких денег, забрали у него 15 тысяч гривен наличными и отпустили. Сообщники, скрываясь от полиции, несколько раз меняли номерные знаки и автомобили. Следователи провели ряд обысков по их местам жительства, в ходе которых изъяли авто, рации и средства связи, а также охотничьи ружья и патроны.

Суд одному из фигурантов избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Относительно другого принимаются меры по установлению его местонахождение и избранию меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить группу вымогателей. Злоумышленники, по версии следствия, ради криптовалюты похитили своего товарища, избили, а затем, угрожая ножом, заставили перевести виртуальные деньги на криптогаманец одного из нападавших.

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