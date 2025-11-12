В Киеве двое парней едва не убили соседа из-за якобы громкой музыки. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, едва не убили соседа. Злоумышленники жестоко избили пострадавшего из-за того, что он якобы громко слушал музыку.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит наказание в виде длительных сроков заключения.

Конфликт из-за якобы громкой музыки

По словам правоохранителей, им поступило сообщение о драке в одном из подъездов дома на проспекте Берестейском. Было установлено, что ночью двое молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли к соседу выяснять отношения якобы из-за музыки, которая была слышна из его квартиры.

"Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку, во время которой злоумышленники жестоко избили 39-летнего соседа. С многочисленными травмами мужчину доставили в медицинское учреждение", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит злоумышленникам

Полицейские задержали нападавших неподалеку от места преступления – 20-летнего уроженца Черниговской области, ранее судимого за кражу, и 25-летнего уроженца Днепропетровщины. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к покушению на убийство. Злоумышленник из-за ревности пытался зарезать сожителя своей жены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!