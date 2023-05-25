В Киеве двое мужчин жестоко избили прохожего, заступившегося за девушку. Фото

В Святошинском районе Киева двое мужчин избили киевлянина, пытавшегося защитить от них девушку. Злоумышленники продолжали наносить удары ногами потерпевшему, даже когда он упал на землю.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Как рассказали правоохранители, в них поступило сообщение о драке возле магазина на улице Генерала Наумова.

"По прибытию врачи оказали медицинскую помощь 35-летнему мужчине, пострадавшему в результате драки с неизвестными. Полицейские выяснили, что потерпевший стал свидетелем того, как двое неизвестных придирались к прохожей, поэтому он решил ее защитить. В ответ на замечания, злоумышленники начали бить потерпевшего, а когда мужчина упал, продолжили наносить удары ногами. Когда в конфликт вмешались неравнодушные граждане – дебоширы скрылись", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские обследовали прилегающую территорию и задержали возможных нападавших недалеко от места совершения преступления. Ими оказались 27-летний киевлянин и 45-летний уроженец Херсонской области. По факту хулиганства, совершенного группой лиц, открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина избил водителя Mitsubishi Lancer, а затем угнал его машину. В дальнейшем злоумышленник попал на этом автомобиле в ДТП.

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