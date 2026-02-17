На Киевщине мужчина жестоко убил женщину ради 400 гривен и ювелирных украшений. Подробности дела и фото

В Белой Церкви Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, убил женщину ради наживы. Он задушил свою жертву, а затем забрал ее деньги и ювелирные изделия.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное, с конфискацией имущества.

Что известно

"Следствием установлено, что обидчик пришел к своему знакомому в Белой Церкви, который проживал в квартире матери. Выяснив, что женщина находится дома одна, он начал требовать у нее деньги и драгоценности. Потерпевшая сообщила, что наличных денег нет, а золотые изделия находятся в спальне", – рассказали в пресс-службе.

Узнав о месте, где лежат драгоценности, злоумышленник пошел в комнату, однако женщина пыталась ему помешать. Тогда он вытащил шнурок и задушил жительницу области. После этого злоумышленник забрал, в частности, 400 гривен, мобильный телефон, ювелирную бижутерию и скрылся с места происшествия.

Правоохранители оперативно установили личность предполагаемого преступника – им оказался 34-летний местный житель, который ранее имел проблемы с законом за имущественные преступления. По факту умышленного убийства, совершенного из корыстных побуждений, открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

