В Киеве двое мужчин избили до смерти прохожего: они не остановились даже после того, как их противник упал. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по данным следствия, избили до смерти прохожего на Набережном шоссе возле Пешеходного моста. Злоумышленники продолжали наносить удары своей жертве руками и ногами, даже когда тот упал на землю.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, ночью к ним обратился водитель мусоровоза, который на Набережном шоссе недалеко от Пешеходного моста заметил на обочине дороги тело мужчины – им оказался 45-летний местный житель.

Полицейские установили, что накануне между ним и двумя нетрезвыми мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в драку.

"Фигуранты нанесли последнему многочисленные удары руками и ногами, а когда тот упал на землю, продолжили его избивать. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", – сообщили в пресс-службе.

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Следователи установили личности нападавших – ими оказались двое местных жителей, военнослужащие в возрасте 27 и 33 лет. В тот же день оперативники разыскали их. Злоумышленникам было предъявлено подозрение в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, совершенном группой лиц, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, совершил жестокое убийство в Соломенском районе. Во время конфликта ранее судимый злоумышленник достал нож и нанес им знакомому многочисленные смертельные ранения.

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