В Киеве двое экс-полицейских попались на торговле наркотиками. Фото

В Киеве двое бывших полицейских могут быть причастны к торговле наркотиками. Во время обысков у них, в частности нашли паспорта разных стран и боеприпасы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали в прокуратуре, подполковник и майор полиции, которые уволились из рядов правоохранительных органов в 2020 году, организовали бизнес, связанный с торговлей наркотиков.

"Расчеты с клиентами производились наличными, а товар передавался из рук в руки. У злоумышленников провели оперативную закупку наркотических средств – 15 грамм кокаина и 100 грамм метадона на общую сумму 3 тысячи долларов США", – рассказали в пресс-службе.

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Во время обысков у бывших полицейских нашли и изъяли наркотики, боеприпасы, оружие, черновые записи, около 20 паспортов разных стран на имя других лиц и другие доказательства преступной деятельности.

Одному из них уже сообщили о подозрении в незаконном производстве и хранении наркотических средств. Также готовится сообщение о подозрении другому злоумышленнику.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Броварском районе правоохранители прекратили деятельность нарколаборатории. Во время обыска они изъяли более полтонны наркотиков и прекурсоров на сумму около 15 млн грн.