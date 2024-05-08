В Киеве чиновников КП и директора ООО подозревают в растрате 4,9 млн грн на изготовление обучающих роликов. Подробности дела

Правоохранители разоблачили должностных лиц одного из коммунальных некоммерческих предприятий (КНП) КГГА и директора общества по растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. В общей сложности они "заработали" 4,9 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

"Детективы БЭБ совместно с оперативниками киберполиции установили, что должностные лица КНП объявили о проведении двух публичных тендеров по закупке услуг по изготовлению учебных видеоматериалов и приложений для телефона. По результатам рассмотрения тендерных предложений между КНП и обществом-победителем заключено два договора о предоставлении услуг. Упомянутая компания связана с должностными лицами этого коммунального предприятия. Общая стоимость закупки составила 5,1 млн грн, основной вид деятельности ООО – производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ", – рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем чиновники КГГА, злоупотребляя служебным положением, еще до момента фактического предоставления услуг подписали акты выполненных работ. Однако предоставленные впоследствии услуги и материалы не отвечали техническим требованиям, указанным в договоре.

После подписания актов часть средств общество-победитель вернуло на счет КНП. А 4,5 млн. грн. перечислило на счет другого предприятия с признаками фиктивности за якобы предоставленные услуги по изготовлению видеоматериалов. Фактически эти услуги не предоставлялись. В целом были нанесены убытки в сумме 4,9 млн грн.

Правоохранители сообщили о подозрении по фактам растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, а также служебного подлога, директору КНП, начальнику отдела информационных технологий и директору ООО.

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