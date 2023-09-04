В Киеве чиновники медцентра и военкомата за $11 тыс. переправляли уклонистов через границу. Фото

В Киеве чиновники диагностического медцентра и военкомата организовали схему переправки мужчин через границу Украины. Стоимость "услуги" составляла 11 тысяч долларов США для одного человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"По данным следствия, подозреваемые организовали схему незаконной переправки мужчин за границу. Сотрудники медицинских учреждений Киева подделывали медицинские документы о пребывании уклониста в течение последних лет на длительном лечении. А сотрудники киевских территориальных центров комплектования и социальной поддержки "подтверждали" вымышленный диагноз о непригодности выводом военно-врачебной комиссии", – рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем злоумышленники оформляли документы, позволяющие мужчинам уехать за пределы Украины. Кроме того, уклонистов инструктировали относительно того, как себя вести во время пересечения государственной границы Украины.

Стоимость "услуг" для одного человека составляла 11 тыс. долларов США, которые затем распределялись между всеми участниками схемы. Для передачи денежных средств они использовали посредника. Правоохранители задержали троих участников схемы. Им, а также посреднику сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, пограничники Мукачевского отряда в Закарпатье за сутки задержали 34 мужчин, пытавшихся незаконно уехать из Украины. 25 нарушителей остановили на границе с Венгрией, еще девять – с Румынией.

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