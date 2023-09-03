На Закарпатье за сутки задержали 34-х мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу: что им грозит. Фото

Пограничники Мукачевского отряда на Закарпатье за сутки задержали 34 мужчин, которые пытались незаконно выехать из Украины. 25 нарушителей остановили на границе с Венгрией, еще девять – с Румынией.

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Об этом утром 3 сентября сообщила пресс-служба Мукачевского пограничного отряда. Как говорится в сообщении, в общей сложности работники отряда пресекли девять попыток нарушения госграницы.

Больше всего "ловкачей" поймали военнослужащие отдела "Косино", рассказали пограничники.

В частности, незаконно попасть в Венгрию на этом участке нарушители пытались четырежды. В результате пограничные наряды задержали 19 граждан из Киевщины, Ривненщины, Тернопольщины, Хмельниччины, Сумщины, Харьковщины, Запорожья и Одесщины.

Еще шестерых мужчин – одного жителя Луганщины и пятерых закарпатцев, которые намеревались пересечь границу с Венгрией вне пунктов пропуска, задержали военнослужащие отдела "Лужанка".

На границе же с Румынией четырех закарпатцев и одного жителя Тернополя остановил пограничный наряд отделения "Хижа", а наряд от отдела "Деловое" задержал четырех жителей Николаевской области.

В отношении всех задержанных составлены админпротоколы по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Виновным грозит штраф от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

В настоящее время оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к незаконной переправке через границу.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине разоблачили главу военной медкомиссии, которая за более 10 млн грн "списала" полсотни уклонистов. Стоимость "услуги" составляла до 7 тыс. долларов.