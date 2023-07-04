В Киеве чиновника РГА подозревают в растрате 800 тыс. грн, выделенных на ремонт укрытий. Фото

В Киеве отстранили начальника Управления Святошинской РГА от занимаемой должности. Чиновника подозревают в растрате 800 тысяч гривен, которые выделялись на ремонт укрытий.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры суд отстранил от должности начальника Управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА. Прокуратура подозревает чиновника в растрате 800 тыс. грн бюджетных средств, которые выделялись на капитальный ремонт простейшего укрытия на территории Святошинского района столицы", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что, по данным следствия, подозреваемый подписал акты выполненных работ с завышенными объемами и стоимостью. Уголовное производство открыто по факту растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, в течение 2022-23 годов в Киеве город выделил районам в качестве ответственных распорядителей средств более 1,2 млрд грн на ремонтные работы в сооружениях гражданской защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу РГА и директору частной фирмы. Злоумышленники "заработали" более 800 тысяч гривен на ремонте укрытия.

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