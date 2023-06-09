В Киеве чиновник РГА и директор фирмы "заработали" более 800 тыс. грн на ремонте укрытия. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении чиновнику РГА и директору частной фирмы. Злоумышленники "заработали" более 800 тысяч гривен на ремонте укрытия.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они разоблачили двух злоумышленников в растрате и присвоении бюджетных средств. Правонарушителями оказались руководитель управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА столицы и директор частной фирмы.

"В ходе досудебного расследования полицейские установили, что заказчик заключил договор с подрядчиком на проведение ремонтных работ в укрытии. Однако фактически такие работы выполнении не были, а денежные средства – более 800 тысяч гривен, подельники присвоили себе. Правоохранители провели обыски по местам работы фигурантов, откуда изъяли документы и другие доказательства преступной деятельности", – рассказали в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по факту присвоения, растраты имущества, совершенного в особо крупных размерах или организованной группой. Злоумышленникам сообщили о подозрении.

Напомним, в течение 2022-23 годов в Киеве город выделил районам в качестве ответственных распорядителей средств более 1,2 млрд грн на ремонтные работы в сооружениях гражданской защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Киева начала еще одно уголовное производство из-за гибели трех человек во время ракетных обстрелов ночью, 1 июня. Они не смогли попасть в укрытие. Правоохранители расследуют факт оставления граждан в опасности, повлекшей смерть личности или другие тяжкие последствия.

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