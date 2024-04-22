В Киеве чиновник выписывал себе премии, которые назначались подчиненным. Подробности дела

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении чиновнику по факту злоупотребления служебным положением. По информации следствия, мужчина после назначения на должность насчитал себе 145 тысяч гривен премии, которые предназначались подчиненным.

Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

"В ходе досудебного расследования полицейские установили, что мужчина, работая на должности начальника управления социальной защиты населения Святошинского района, с марта по июль 2023 года подписывал приказы о собственном премировании за якобы выполнение особо важных задач и за личную инициативу в улучшении подразделения. Таким образом мужчина нанес материальный ущерб государству в сумме 145 тысяч гривен", – рассказали в пресс-службе.

35-летнему чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступления по факту злоупотребления служебным положением. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от 250 до 750 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить подрядчика, завладевшего бюджетными средствами во время восстановления поврежденных в результате вражеских обстрелов многоэтажек в Бучанском районе. В общей сложности, по информации следствия, злоумышленник "заработал" более 145 тысяч гривен.

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