В Киеве будут судить "волонтерку", которая на Крещатике собирала деньги якобы на помощь детям-сиротам. Фото

В Киеве будут судить женщину, которая выдавала себя за волонтер и собирала на Крещатике деньги якобы для детей. В общей сложности она забрала себе "пожертвования" 15 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы.

"По данным следствия, девушка придумала историю о том, что она занимается волонтерской деятельностью, надела футболку с надписью "Помощь детям сиротам" и используя название известного благотворительного фонда, притворялась сотрудницей этого фонда. Псевдоволонтерша на Крещатике собирала деньги вроде бы на помощь детям-сиротам. В свою очередь, люди, желая помочь детям, перечисляли на указанный девушкой счет от 300 до 500 грн", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, полицейские Киева установили, что девушка не имела никакого отношения к этой благотворительной организации и не перечисляла деньги на счет фонда. Все собранные пожертвования она тратила на свои нужды.

Следствие по этому факту завершено, а прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 18-летней киевлянки по обвинению в совершении 15 эпизодов мошенничества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевщины правоохранители разоблачили преступную группу во главе с депутатом. Злоумышленники "заработали" более 2 миллионов гривен на мошенничестве с земельными участками.

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