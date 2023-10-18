В Киеве будут судить "военных", которые, находясь в СИЗО, продавали несуществующие генераторы. Фото

В столице будут судить организованную группу, обвиняемую в мошенничестве. Злоумышленники, находясь в Киевском СИЗО, выдавали себя военнослужащими и обманывали людей на продаже несуществующих генераторов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы.

"Согласно материалам следствия, организовал схему неоднократно судимый 33-летний мужчина, который в то время содержался в Киевском СИЗО. Он также привлек к преступлению еще трех сокамерников. В период с ноября 2022 по февраль 2023 в условиях масштабных проблем с электроснабжением через российские обстрелы участники группы через мобильный телефон размещали в соцсети объявления о продаже генераторов", – рассказали в пресс-службе.

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В прокуратуре добавили, что, получив от покупателей предоплату в размере от 2 до 10 тысяч гривен, злоумышленники обещали отправить товар к определенной дате. Задержку в отправке они объясняли тем, что они вроде бы являются военнослужащими, которых срочно отправили в "горячие точки".

В дальнейшем дельцы прекращали с покупателями связь. Всего от действий обвиняемых пострадали четыре человека.

"В рамках следствия правоохранители провели обыски по местам содержания фигурантов в двух исправительных учреждениях и в Киевском следственном изоляторе, а также у лиц, на карточки которых перечислялись денежные средства", – добавили в прокуратуре.

Следствие по факту мошенничества завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве мужчина и женщина, притворяясь супругами, представлялись владельцами дома и по поддельным документам завладели двумя квартирами. В результате незаконных сделок злоумышленники "заработали" более 2 млн грн.

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