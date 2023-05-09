В Киеве разоблачили мошенника, который за деньги обещал вывезти раненых бойцов из передовой. Фото и видео

Полицейские Киева сообщили о подозрении мужчине, который может быть причастен к мошенничеству. Злоумышленник обещал вывезти раненых бойцов из передовой и за это просил деньги у граждан.

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Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В ходе реализации оперативной информации правоохранители разоблачили 28-летнего киевлянина, который мошенническим путем завладевал деньгами граждан.

"Полицейские установили, что злоумышленник создал аккаунт в соцсети и связывался с родственниками безвестно исчезнувших военнослужащих ВСУ, представляясь их сослуживцем. Мужчина рассказывал, что его собратья якобы тяжело ранены, поэтому просил деньги на эвакуацию. Таким образом фигурант обманул. , а свои "услуги" оценивал от 1,5 до 5 тысяч гривен", – рассказали в пресс-службе.

При задержании у мужчины изъяли мобильный телефон и банковскую карту, на которую потерпевшие перечисляли средства. По факту мошенничества злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве стражи порядка разоблачили и задержали псевдоменеджера популярного интернет-магазина амуниции. Злоумышленник за время своей "деятельности" обманул украинских военных по меньшей мере на 60 тысяч гривен.

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