В Киеве будут судить водителя, который на большой скорости на переходе сбил насмерть женщину. Фото

В Киеве будут судить водителя, подозреваемого в причастности к смертельной аварии. В Печерском районе столицы он сбил на переходе женщину, которая от полученных травм скончалась в больнице.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

"ДТП произошло 30 декабря 2022 года на бульваре Леси Украинки. 34-летний мужчина управляя автомобилем Hyundai сбил 31-летнюю женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Медики госпитализировали пострадавшую в тяжелом состоянии, в результате аварии она получила многочисленные травмы и через несколько часов умерла в больнице", – рассказали в полиции.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля превысил скоростной режим и проехал пешеходный переход на красный запрещающий сигнал светофора. Ранее судимому за разбой мужчине сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП.

Следствие по этому факту завершено, а обвинительные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, суд признал виновным водителя автомобиля Seat Leon, который в состоянии опьянения на большой скорости совершил смертельную аварию возле ТРЦ Sky Mall. В результате ДТП два человека погибли, а еще четверо – были госпитализированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Окружной дороге Борисполя Киевской области в понедельник, 20 февраля, произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП два грузовика съехали в кювет.

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