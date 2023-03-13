На Киевщине будут судить злоумышленников, которые продавали гуманитарную помощь, предназначенную для ВСУ

В Киевской области будут судить участников организованной группы, обвиняемых в продаже гуманитарной помощи для нужд ВСУ. Подозреваемые присвоили товаров и благотворительных пожертвований почти на 800 тыс. грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

"Расследованием было установлено, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, наладили механизм продажи гуманитарной помощи, полученной от предприятий и организаций. В целях конспирации они создали благотворительный фонд, получавший благотворительные пожертвования и товары для нужд воинских частей ВСУ и жителей пострадавших от войны регионов", – рассказали правоохранители.

Полученные продукты питания и медикаменты злоумышленники продавали через магазины, аптеки и частных предпринимателей. Деньги со счета благотворительного фонда обвиняемые обналичивали через подконтрольные ФЛП. В целом подозреваемыми была продана гуманитарная помощь и использованы благотворительные пожертвования для собственных нужд на сумму почти 800 тыс. грн.

Следствие по фактам продаж гуманитарной помощи с целью получения прибыли завершено. Обвинительные акты в отношении трех участников организованной группы отправлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в продаже гуманитарной помощи, предназначенной для ВСУ. Амуницию, тепловизоры, генераторы и т. д. украинским военным передали иностранные организации.

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