В Киеве будут судить преступную группу "Лешего", которая вымогала с бизнесменов деньги за возможность работать. Фото

В Киеве будут судить организованную преступную группу во главе с криминальным авторитетом по прозвищу "Леший". Злоумышленники, в частности, вымогали от столичных предпринимателей деньги за "разрешение" на беспрепятственное ведение бизнеса.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В Киеве перед судом предстанет организованная преступная группа во главе с криминальным авторитетом по прозвищу "Леший", – рассказали в пресс-службе.

По словам правоохранителей, в феврале следователи полиции Киева разоблачили преступную группировку, участники которой совершали особо тяжкие преступления на территории столицы. Следователи установили, что подельники действовали под руководством криминального авторитета по прозвищу "Леший". Злоумышленники на протяжении 2021-2022 годов систематически препятствовали деятельности столичных предпринимателей и требовали от них деньги.

"Чтобы доказать серьезность своих намерений, злоумышленники совершили серию поджогов личного имущества потерпевших и угрожали им и их родственникам физической расправой", – уточнили в пресс-службе.

Следствие, в частности, по фактам создания преступной организации, вымогательства и прочего завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали работника одной из райгосадминистраций города и его подельника. Они могут быть причастны к требованию взятки за разрешение на стихийную торговлю.

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