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В Киеве будут судить подрядчика, который "заработал" почти 10 млн грн на ремонте стадиона. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
1 минута
2,4 т.
Обвинительный акт направлен в суд

В Киеве правоохранители будут судить директора подрядного предприятия, обвиняемого в присвоении бюджетных средств. Сообщается, что мужчина "заработал" на ремонте стадиона по улице Радужной почти 10 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы.

"Согласно материалам следствия, между КП "Спортивный комплекс" и частным предприятием в 2020 году был заключен договор подряда на выполнение работ по объекту "Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса в Днепровском районе города Киева". В дальнейшем руководитель подрядной организации внес недостоверные сведения в акты выполненных работ по состоянию выполнения работ, указав, что работы, предусмотренные договором, выполнены в полном объеме", – рассказали в прокуратуре.

Видео дня
В Киеве будут судить подрядчика, который "заработал" почти 10 млн грн на ремонте стадиона. Фото

На основании указанных актов на счета подрядчика было перечислено более 22 млн гривен бюджетных средств. Однако оказалось, что объемы выполненных работ завышены почти вдвое – то есть столичному бюджету были нанесены убытки на сумму около 10 миллионов.

Следствие по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах, завершенно. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области будут судить подрядчика и должностного лица отдела образования одного из горсоветов Бориспольского района за растрату имущества. Злоумышленники "заработали" более 86 тыс. грн во время ремонта укрытия в детском саду.

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