В Киеве будут судить подрядчика, который "заработал" почти 10 млн грн на ремонте стадиона. Фото

В Киеве правоохранители будут судить директора подрядного предприятия, обвиняемого в присвоении бюджетных средств. Сообщается, что мужчина "заработал" на ремонте стадиона по улице Радужной почти 10 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы.

"Согласно материалам следствия, между КП "Спортивный комплекс" и частным предприятием в 2020 году был заключен договор подряда на выполнение работ по объекту "Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса в Днепровском районе города Киева". В дальнейшем руководитель подрядной организации внес недостоверные сведения в акты выполненных работ по состоянию выполнения работ, указав, что работы, предусмотренные договором, выполнены в полном объеме", – рассказали в прокуратуре.

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На основании указанных актов на счета подрядчика было перечислено более 22 млн гривен бюджетных средств. Однако оказалось, что объемы выполненных работ завышены почти вдвое – то есть столичному бюджету были нанесены убытки на сумму около 10 миллионов.

Следствие по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах, завершенно. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области будут судить подрядчика и должностного лица отдела образования одного из горсоветов Бориспольского района за растрату имущества. Злоумышленники "заработали" более 86 тыс. грн во время ремонта укрытия в детском саду.

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