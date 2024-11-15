Изъяли более 300 свертков с наркотиками, готовых к сбыту: в Киеве задержали 'бизнесмена'. Фото

В Оболонском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, сбывал психотропы. Во время обысков у него изъяли более 300 готовых свертков с "товаром".

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

"Обнаружили наркосбытчика участковые офицеры Оболонского управления полиции, при себе у злоумышленника было 44 "закладки" из "Альфа-PVP". А во время обысков в автомобиле и доме фигуранта следователи изъяли еще 265 свертков с психотропами", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, правоохранители установили места, где мужчина уже успел сделать закладки – откуда изъяли еще 22 свертка с психотропами. Все изъятые вещества направлены на экспертное исследование.

Полицейские задержали 31-летнего местного жителя и сообщили ему подозрение в незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, причастен к сбыту оружия и взрывчатке. Кроме того, "бизнесмен" предлагал своим "клиентам" большой выбор наркотиков и психотропов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!