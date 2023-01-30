В Киеве будут судить мужчину, который в разгар эпидемии COVID-19 за 13 млн. грн. поставил больницам некачественное медоборудование

В Киеве будут судить злоумышленника, который в разгар заболеваемости населения Covid-19, за бюджетные средства поставил в медицинские учреждения некачественные рентгеновские аппараты. В результате этого он нанес государству ущерб на почти 13 миллионов гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

"Во время массового заболевания граждан на Covid-19 в 2019 году нарушитель, будучи в должности директора общества, выиграл тендер на закупку трех рентгеновских аппаратов. Он знал, что оборудование не отвечает необходимым техническим и качественным характеристикам, все равно поставил его в больницы", – рассказали в полиции

Уже в учреждениях при отладке аппаратов специалисты обнаружили ряд дефектов, из-за которых медицинское оборудование невозможно было эксплуатировать. В частности, происходили сбои в работе пульта управления, рентгеновская система не функционировала в полном объеме, невозможно было распечатать рентгеновские снимки и т.д.

"Неисправность была подтверждена во время проведения комплексной судебно-товароведческой и судебно-экономической экспертиз. Таким образом, злоумышленник, не выполнив до конца условия договора, безосновательно завладел государственными средствами на сумму около 13 миллионов гривен", – подчеркнули в полиции.

35-летнему киевлянину сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением. Следствие завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который "продавал" компьютерную технику через собственный интернет-магазин. Злоумышленник обманул более 60 человек.

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