В Киеве будут судить мужчин, которые из-за отказа продать им алкоголь палкой избили работника АЗС. Подробности и фото

В Киеве будут судить двух мужчин, которые, по информации следствия, напали на автозаправщика, избили его металлической палкой и разбили мобильный телефон. Молодые люди напали на работника АЗС из-за отказа продать им алкоголь.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

"Событие произошло около двух месяцев назад в Подольском районе столицы. Тогда около 2:00 в магазин автозаправочной станции пришли двое молодых людей в возрасте 21 и 24 лет и устроили конфликт с работницей, требуя продать им алкоголь. Когда женщина им отказала, нарушители вышли на улицу и напали на автозаправщика и начали избивать мужчину ногами, металлической палкой и разбили его мобильный телефон", – рассказали в пресс-службе.

В результате нападения 45-летний работник АЗС получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Злоумышленников оперативно нашли и задержали, а в дальнейшем сообщили им о подозрении.

Следствие по факту хулиганства, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенном группой лиц, завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастове Киевской области между двумя друзьями возник конфликт, во время которого один из них ударил другого ножом в грудь. Пострадавшего экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

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