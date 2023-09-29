В Киеве будут судить мошенников, которые за $60 тыс. пытались продать две квартиры по поддельным документам. Фото

В Киеве будут судить группу "квартирных аферистов". Обвиняемые пытались осуществить фиктивную продажу двух квартир за 60 тысяч долларов США по поддельным документам.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

"Среди обвиняемых – 39-летняя ранее судимая организатор "схемы" и трое ее сообщников, которые пытались осуществить фиктивную продажу двух квартир за 60 тысяч долларов США. Установлено, что для осуществления фиктивной продажи квартир фигуранты устраивали целый спектакль, где каждый выполнял свою функцию" – нотариуса, риелтора и владельцев квартир Лидер группировки взяла на себя роль нотариуса и даже привлекла "помощницу" и "риелтора", – рассказали в пресс-службе.

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Добросовестных покупателей злоумышленники приглашали в специально арендованный офис для заключения сделки по купле-продаже недвижимости. В случае удачной аферы участники группировки планировали продать еще три объекта недвижимого имущества стоимостью более 5 млн. грн.

Как уточнили в пресс-службе полиции Киева, злоумышленники пытались продать квартиры, которые ни за кем не зарегистрированы или местонахождение владельцев этих помещений неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить группу мужчин, организовавших деятельность псевдообменников. Таким образом, злоумышленники "заработали" 50 тысяч долларов США и 50 тысяч евро.

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