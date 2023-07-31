В Киеве будут судить коллаборанта, который сотрудничал с врагом и вел бизнес на временно оккупированной территории. Фото

В Киеве правоохранители завершили досудебное расследование в отношении еще одного коллаборанта. Злоумышленник активно сотрудничал с агрессором на временно оккупированной территории Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В марте этого года следователи управления полиции в метрополитене возбудили уголовное производство в отношении гражданина, который занимался коллаборационной деятельностью и сотрудничал с агрессором на временно оккупированной территории", – рассказали в пресс-службе.

Следователи установили, что 45-летний руководитель финансовой компании наладил бизнес на временно оккупированной территории. Он добровольно сотрудничал с незаконными властями, передавая часть прибыли оккупационной администрации, и поддерживал вооруженную агрессию страны-террориста РФ против Украины.

Следствие по факту коллаборационной деятельности завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Правонарушителю грозит до пяти лет за решеткой с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области будут судить двух спасателей, подозреваемых в государственной измене. Во время оккупации пгт Иванков они добровольно перешли на сторону врага.

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