На Киевщине за госизмену будут судить двух спасателей: за сотрудничество с врагом получали сигареты и алкоголь. Фото

В Киевской области будут судить двух спасателей, подозреваемых в государственной измене. Во время временной оккупации пгт Иванков они добровольно перешли на сторону врага.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Расследованием установлено следующее. После полномасштабного вторжения России на территорию Украины в феврале 2022 года двое пожарных-спасателей 41 части ГСЧС в Киевской области остались в оккупированном пгт Иванков. Они добровольно перешли на сторону врага, изменив государству и украинскому народу", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленники заняли руководящие должности в захваченном структурном подразделении ГСЧС, а одного из них оккупанты назначили заместителем начальника пожарной части. Сотрудничая с врагом, у них были определенные привилегии. Вместе с военными страны-террориста РФ они свободно передвигались по населенному пункту на транспортных средствах с отметкой "V". В то же время, местным жителям было запрещено передвигаться по улицам поселка.

Кроме того, выполняя указание врага, 22 марта 2022 года, предатели подожгли помещение пожарной части в поселке Иванков.

"Как оплату за предоставление представителям вооруженных сил России помощи они получали от них продукты питания, сигареты и алкоголь", – уточнили в прокуратуре.

Следствие по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Приговор суда злоумышленники будут ожидать под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины задержала изменницу, которая "сливала" информацию об украинских беспилотниках на правом берегу Днепра Херсонской области. Ею оказалась контрактница одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцируется в Херсонской области и выполняет боевые задания на передовой.

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