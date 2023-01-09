В Киеве будут судить ''клофелинщиков'', причастных к разбойному нападению на женщину. Фото

В Киеве будут судить двух мужчин, обвиняемых в разбойном нападении на женщину. Подозреваемые добавили потерпевшей в напиток сильнодействующий препарат, а затем ограбили.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В августе 2022 года в полицию поступило сообщение от врачей о том, что возле подъезда многоэтажки на улице Калачевского они обнаружили женщину без сознания с признаками медикаментозного отравления.

"Было установлено, что потерпевшая стала жертвой разбойного нападения. Женщина рассказала, что договорилась на сайте знакомств о свидании с мужчиной. Во время совместного отдыха в кафе ей внезапно стало плохо и новый знакомый вместе с еще одним мужчиной посадили ее в автомобиль. Потерпевшая видела, как злоумышленники забирают у нее мобильный телефон и снимают с шеи золотую цепочку, а затем потеряла сознание. В дальнейшем медики диагностировали у женщины острое отравление психотропным веществом", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители в течение нескольких часов установили и задержали подозреваемых в нападении. У одного из них обнаружили золотую цепочку потерпевшей, а в автомобиле другого – ее мобильный телефон. Нападающими оказались иностранец, 1982 года рождения, и гражданин Украины, 1964 года рождения.

Им сообщили о подозрении в совершении разбоя, сопряженного с причинением тяжких телесных повреждений, совершенном в условиях военного положения. Следствие завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении разбоя. Злоумышленники избили жителя Боярки трубой по голове, а затем забрали его технику.

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