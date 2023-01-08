В Киевской области злоумышленники избили мужчину трубой по голове и ограбили. Видео

В Киевской области задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении разбоя. Злоумышленники избили жителя Боярки трубой по голове, а затем забрали его технику.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"7 января, после полуночи, в дом 30-летнего жителя Боярки ворвались двое мужчин. Правонарушители нанесли владельцу жилья удары по голове трубой. Впоследствии нападавшие похитили технику потерпевшего и скрылись с места совершения преступления", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители задержали возможных правонарушителей – ими оказались 36 и 41-летний местные жители. По факту разбоя, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на женщину. Злоумышленник брызнул потерпевшей в лицо газовым баллончиком, забрал деньги и поджег зажигалкой волосы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. Злоумышленник зашел в финансовое учреждение, брызнул баллончиком в лицо сотруднице заведения, избил ее и похитил из сейфа деньги.

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